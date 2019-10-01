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MARUF "Türksat Tanıtım" kanalında

ANKARA (AA) - Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu/Marmara Urban Forum (MARUF) "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde...

Ekonomi 01.10.2019, 10:53
MARUF

ANKARA (AA) - Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu/Marmara Urban Forum (MARUF) "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün başlayan MARUF'taki etkinliklerin yayını, şirketin iletişim sponsorluğunda "Türksat Tanıtım" kanalından gerçekleştirilecek.

Marmara Belediyeler Birliğinin iki yılda bir uluslararası düzeyde organize ettiği forum 3 gün sürecek. Etkinlik süresince 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcının bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşması planlanıyor. MARUF, teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program sunacak.

#Marmara Urban Forum #Maruf #Türksat AŞ
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