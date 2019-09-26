Memur Emeklilerine Müjde! Çifte Zam Geliyor...

Ocak ayında tüm emekliler zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu tarafından alınan karar kapsamında %4'e yükselirken, enflasyon farkıyla birlikte ikinci bir artış yaşanması ihtimali de bulunmaktadır. Eğer bu yılın Haziran - Aralık döneminde enflasyon oranı %5 ya da daha üzerinde olursa fark ortaya çıkacak.

Gerek Menkez Bankası tarafından yapılan tahminler, gerekse eonomistler tarafından yapılan tahminler emekliler için enflasyon farkının ortaya çıkacağı yönünde kendini gösteriyor.

Minimum 190 TL