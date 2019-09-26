Son Dakika
Memur Emeklilerine Müjde! Çifte Zam Geliyor...
2 milyon memur emeklisi için müjdeli haber geldi. Ocak ayında çifte zam kendini gösteriyor. %4'lük zamma ilave olarak, %3,52 enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 2.712 TL olacak.
Ocak ayında tüm emekliler zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu tarafından alınan karar kapsamında %4'e yükselirken, enflasyon farkıyla birlikte ikinci bir artış yaşanması ihtimali de bulunmaktadır. Eğer bu yılın Haziran - Aralık döneminde enflasyon oranı %5 ya da daha üzerinde olursa fark ortaya çıkacak.
Gerek Menkez Bankası tarafından yapılan tahminler, gerekse eonomistler tarafından yapılan tahminler emekliler için enflasyon farkının ortaya çıkacağı yönünde kendini gösteriyor.
Minimum 190 TL
Merkez Bankası Beklenti Anketi kapsamında Haziran Aralık dönemi içerisinde enflasyon oranı %8.52 seviyelerine kadar tırmanacak. Bu durumda memur emeklileri de %3.52 oranda fark alacaklar. Bu kapsamda da maaşlar minimum 190 TL artış yaşayacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 2.712 TL olacak.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2