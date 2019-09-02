Memur Emeklilerine Müjde! Doğru Çıkarsa En Düşük Maaş 2.711 TL Olacak!

Türkiye'de yaklaşık 5.200.000 memur ve memur emeklisi bulunuyor. Birkaç gün önce açıklanan toplu sözleşmeyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarının zammı belli oldu. Hakem Kıurulu tarafından verilen karar kapsamında 2020 yılı için %4+4 oranında, 2021 yılı için ise %3+3 oranında zam uygulaması ve enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Bu kapsamda Ocak ayı için maaşlara %4 oranında zam geliyor.

Enflasyon Farkı Verilecek

2019 yılının ikinci 6 aylık dönemi içerisinde eğer enflasyon %5'i aşarsa, enflasyon farkı da yine maaşlara yansıyacak. Bu kapsamda hem memurlar hem de memur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zamda daha da büyük artış yaşanacak. Eğer enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı %4 seviyesinde sabitlenirse, memurlara aile yardımı dahil olmak üzere minimum 3.723 TL olarak verilen maaş, 3.872 TL olacak.

%7.46 Olabilir

En düşük memur emeklisi maaşı ise ek ödeme dahil 2.522 TL'den 2.623 TL'ye yükselecek. Fakat Merkez Bankası tarafından yapılan tahminlere göre eğer %3.6 enflasyon oluşutrsa zam oranı %.746 olacak. Bu sayede de en düşük memur maaşı 4.0001 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2.711 TL olacak.