Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Yarın Belli Olacak!

Memur ve memur emeklilerinin bu dönemle gelecek dönem içerisindeki mali ve sosyal haklarının tekrardan belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ve memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşmaya varamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci hala devam ediyor. Hakem Kurulu, yarın karar verecek.

Memur - Sen tarafından 23 Ağustos 2019 tarihinde yapılan başvuru sonrasında, Kurul 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü ilk toplantısını yaparak görüşmeye başladı. Süreç Satıştay'ın Başkanlığı'nda devam ettiriliyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığıyla birlikte bir araya gelen ve toplam olarak 11 üyeden oluşan Kurul, çok yoğun tempoyla çalışıyor. Toplamda 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren kararın çıkması için sürekli mesai yapılıyor.

Üç günlük mesaide hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerinde sona gelmeyi başaran Kurul, genele ilişkin talepleri de görüşmeye başladı. Söz konusu Toplu İş Sözleşmesi'nin bu gidişle yarın açıklanması bekleniyor.

Hükümet %4+4 Vermişti

Görüşmeler çerçevesinde hükümet, 16 Ağustos 2019'da Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifiyle ilgili açıklama yapmıştı. Gelecek yılın Ocak - Haziran ve Haziran - Aralık dönemi içerisinde uygulanacak zam oranını %4+4, 2021 yılı için ise yine %3+3 olarak bildirmişti.

Memur - Sen'den Ret Yanıtı Gelmişti

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, söz konusu teklifin sözleşmeyi imzalama seviyesinin oldukça uzağında bulunduğunun altını çizerek yeni teklif talebinde bulunarak teklifi reddetmişti. Tarafların yasal olarak belirlenen 20 günlük süre içerisinde karşılıklı uzlaşamaması sebebiyle, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmuştu.

Memur Talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla birlikte tam yetkiye sahip olan Memur - Sen, taban aylığa ek olarak 200 TL, 2020 yılı için %8+7 oranında, 2021 yılı için ise %6+6 oranında zam ve ilk yıl için %3, ikinci yıl için ise %2 refaj payı talebinde bulunarak memurları umutlandırmıştı.

Türkiye Kamu - Sen, Memur - Sen'in çok daha üzerine çıkarak taban aylığa ek 600 TL, 2020 yılı için %10+10, 2021 yılı için ise %8+8 talebinde bulunmuş ayrıca %3 refah payının yaı sıra bir de bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

Bir diğer üye olan KESK ise 2020 yılı için her şey dahil toplam artışın %38 oranında, 2021 yılı için ise 2020 yılının enflasyonuyla %3 puan refah payı talep etmişti.