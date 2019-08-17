Memurdan düşük zamma protesto

Türkiye Kamu-Sen, düşük zam teklifine karşı Türkiye çapında protestoya hazırlanıyor. Genel Başkan Önder Kahveci, 19 Ağustos Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Hükümetin önümüzdeki toplu sözleşme döneminde memur için önerdiği zam teklifi düşük bulunurken, memur sendikaları temsilcileri sert tepki gösterdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, teklifi sefalet ücreti olarak nitelendirdi. Kahveci “19 Ağustos Pazartesi günü, hükümetin zam teklifini Çalışma Bakanlığı önünde, eş zamanlı tüm ülke genelinde protesto edeceğiz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, bütün Ankara Şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin iş yerlerindeki kamu görevlilerinin de katılımını sağlayarak Pazartesi günü saat 12:00'da basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

DİĞER SENDİKALARA ÇAĞRI

Toplu sözleşmede yetkili olan Memur-Sen’e çağrıda bulunan Önder Kahveci, şunları söyledi:

“Yetkili konfederasyon kararlılık ortaya koyarsa biz her türlü desteği sağlarız. Bu rakamlar müzakere edilebilir rakamlar değildir.

Sunulan teklifin en düşük devlet memuru maaşına yansıması 105 TL’dir. TÜİK’in resmi rakamlarına göre son bir yıl içerisinde kirada 100 TL artış oldu, dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları 200 TL zamlandı.

Doğalgaza, elektriğe, benzine gelen zamlar tüm kamuoyunun malumudur. Temmuz ayı itibariyle açıklanan enflasyonun yüzde 16,65 olduğu bir dönemde herhalde yüzde 3’lük bir artış hakkaniyetli olmaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir”