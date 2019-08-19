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Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi

Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi

Ekonomi 19.08.2019, 16:44 19.08.2019, 17:06 Emir Yılmaz
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
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Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir.

Yürürlüğe girecek değişiklikler ile Türk lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir.

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