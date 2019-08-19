Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;
"Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir.
Yürürlüğe girecek değişiklikler ile Türk lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir.
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