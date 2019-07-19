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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.
Ekonomi 19.07.2019, 16:03 19.07.2019, 17:00
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 12 Temmuz haftasında 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon doları gördü.
(İHA)
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