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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.

Ekonomi 19.07.2019, 16:03 19.07.2019, 17:00
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar artarak 98 milyar 878 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 559 milyon dolar artarak 74 milyar 124 milyon dolardan 75 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 12 Temmuz haftasında 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon doları gördü.

(İHA)

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