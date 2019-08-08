Son Dakika
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar arttı.

Ekonomi 08.08.2019, 14:57 08.08.2019, 16:41
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
banner63

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 429 milyon dolar artarak 74 milyar 971 milyon dolardan 75 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 2 Ağustos haftasında 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#ekonomi #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #toplam rezerv #merkez bankası
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@