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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar arttı.

Ekonomi 26.09.2019, 15:28
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül ile biten haftada 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 261 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 923 milyon dolardan 77 milyar 184 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 20 Eylül haftasında 903 milyon dolarlık artışa 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon doları gördü.

(İHA)
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