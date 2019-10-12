Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.
Ekonomi 10.10.2019, 14:54
Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 61 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara indi.(İHA)
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