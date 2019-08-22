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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 421 milyon dolar azaldı.

Ekonomi 22.08.2019, 15:04 22.08.2019, 17:00
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 421 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 794 milyon dolar azalarak 79 milyar 217 milyon dolardan 77 milyar 423 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 373 milyon dolar artışla 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #ekonomi #rezerv #merkez bankası
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