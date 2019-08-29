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Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram kokain yakalandı

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi

Ekonomi 29.08.2019, 12:57
Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram kokain yakalandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir konteynerde 23 kilo 745 gram kokain yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bu bölgeye gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu.

Yürütülen incelemede Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na getirilecek bir konteyner riskli olarak değerlendirildi.

Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince, şüpheli konteyner x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama neticesinde konteynerin soğutucu bölümünde şüpheli yoğunluk saptandı. Arama hangarına alınan konteynerde narkotik detektör köpeklerin de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlere aşırı tepki göstermesi üzerine konteynerin soğutucu motorunun bulunduğu bölümünün kapağı açıldı.

Kapağın altında özel olarak hazırlanmış gizli bölmede, siyah koli bandıyla sarılmış 20 paket içinde toplam 23 kilo 745 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.


#kokain #Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü #ticaret bakanlığı #uyuşturucu madde
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