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Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram kokain yakalandı
- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi
Ekonomi 29.08.2019, 12:57
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir konteynerde 23 kilo 745 gram kokain yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bu bölgeye gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu.
Yürütülen incelemede Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na getirilecek bir konteyner riskli olarak değerlendirildi.
Kapağın altında özel olarak hazırlanmış gizli bölmede, siyah koli bandıyla sarılmış 20 paket içinde toplam 23 kilo 745 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konuya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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