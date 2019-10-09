METAL-TEK'e yeni üye

ANKARA (AA) - Metal Sanayi Teknik Komitesi'nde (METAL-TEK) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri, Genel Galvanizciler, Türk Yapısal Çelik ve Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma derneklerini temsilen de birer üye yer alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, METAL-TEK'te, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri, Genel Galvanizciler, Türk Yapısal Çelik ve Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma dernekleri de birer üyeyle temsil edilecek.

METAL-TEK üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör dernekleri ve birlikleri tarafından belirlenerek bakanlığa bildirilecek.

Komite, sektörünün geleceğine yönelik kalkınma planları stratejilerinin belirlenmesine ilişkin bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmakla görevli olacak.

Komitede temsilcisi bulunan diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ise şunlar:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi ve Verimlilik, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler genel müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Türkiye Çelik Üreticileri, Türkiye Alüminyum Sanayicileri, Çelik Boru İmalatçıları, Türkiye Döküm Sanayicileri ile Girişimci Alüminyum ve Sanayici İşadamları dernekleri."