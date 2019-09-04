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Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya...

Ekonomi 04.09.2019, 18:56
Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #sağanak uyarısı
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