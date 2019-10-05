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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya...
Ekonomi 05.10.2019, 17:39
ANKARA (AA) - İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.
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|11
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|7
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|7
|7
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|6
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|7
|5
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|5
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|7
|2
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|15
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|7
|14
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|7
|14
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|13
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|8
|9
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|8
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|7
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|5
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|4
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|8
|2