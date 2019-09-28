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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve...

Ekonomi 28.09.2019, 19:08
Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artarak yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Akşamın ilk saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #sağanak #uyarı #yağış
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