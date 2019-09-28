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Meteorolojiden sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve...
Ekonomi 28.09.2019, 19:08
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Akşamın ilk saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
21°
parçalı az bulutlu
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:35
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Başakşehir
|6
|8
|6. Denizlispor
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|11
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Keçiörengücü
|6
|10
|4. Adana Demirspor
|5
|9
|5. Fatih Karagümrük
|5
|9
|6. İstanbulspor
|6
|9
|7. Bursaspor
|5
|9
|8. Hatayspor
|5
|8
|9. Altay
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Erzurum BB
|5
|7
|12. Osmanlıspor
|5
|7
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|6
|13
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|6
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Barcelona
|7
|13
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Atletico Madrid
|6
|13
|5. Athletic Bilbao
|7
|12
|6. Villarreal
|7
|11
|7. Granada
|6
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2