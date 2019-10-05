ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.

Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.

Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.