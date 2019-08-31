Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Hicri Yeni Yıl mesajı
12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor
Ankara’da toplu taşıma zam geldi
THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor
Kadıköy’de üç büyüklere geçit yok
Okullar açılıyor, uzmanlar uyarıyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Trabzonspor 22 yıllık hasretini bitirmek istiyor
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Milletlerarası sözleşme Kredi Yapılandırma

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) arasındaki "30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İilşkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" nin onaylanmasına karar verildi.Türkiye İhracat...

Ekonomi 31.08.2019, 08:56 31.08.2019, 12:46
Milletlerarası sözleşme Kredi Yapılandırma
banner63

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) arasındaki "30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İilşkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" nin onaylanmasına karar verildi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) Arasında 28 Haziran 2019 Tarihinde İmzalanan 30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İlişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, ilgili kararın onayına 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 Kanunun 10'uncu maddesi gereğince karar verildi.

#resmi gazete
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@