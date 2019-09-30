Son Dakika
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019
İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı

Milli lazer silahı göreve hazır

- TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçti

Ekonomi 30.09.2019, 10:30
Milli lazer silahı göreve hazır
banner63

ANKARA (AA) - Milli lazer silahı Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi'nin (ARMOL) kabul testleri başarıyla tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından yaptığı paylaşımla ARMOL'e ilişkin gelişmeyi duyurdu.

Varank, test videosuna yer verdiği paylaşımında, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan insansız hava aracını (drone) vurarak düşürdüğü görülüyor.

Türk savunma sanayisinde, geleceğin silahları arasında gösterilen lazer sistemlerini geliştirmeye yönelik çok yönlü çalışmalar yürütülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı envanterindeki Cobra I zırhlı aracının, 28 Temmuz 2018'de TÜBİTAK BİLGEM'e teslim edilmesi ile ARMOL Projesi resmi olarak başladı. Araca, BİLGEM tarafından tasarlanıp geliştirilen milli lazer kaynağı, hedef takip sistemi, hedef takip yazılımı ve komuta kontrol bilgisayarı entegre edildi.

Cobra I aracı, 26 Eylül'de TÜBİTAK SAVTAG koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Eğitim ve Atış Alanı'nda yapılan kabul testlerini başarıyla tamamladı.

1,25 kilovat gücündeki ARMOL, daha önce gerçekleştirilen testlerde 3 milimetre kalınlığındaki karbon çeliği 500 metre mesafeden tahrip etmişti.

Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki ARMOL'ün ilerleyen dönemde hava araçlarına entegrasyonu da planlanıyor.

#Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi #ARMOL #lazer silahı #TÜBİTAK BİLGEM
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@