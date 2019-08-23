Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: İstifa Eden Tazminat Alabilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı bir şekilde kurulacak olan kıdem tazminatı fonuyla ilgili olarak ilk çerçeve hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir çalışanın mağdur edilmeyeceği bir sistem olarak tanımladıkları yeni kıdem tazminatı modelinde, geçmişte yapılan çalışmalar da dikkate alınarak tamamen yenilikçi bir model üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu yeni modelin 4 sac ayağını, fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteğiyle birlikte emeklilik finansmanına dahil işleminin gerçekleşmesi, tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışan haklarının korunması gibi konular oluşturmaktadır.

Bireysel hesaplara dayalı bir şekilde kurulacak olan kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bu sayede çalışanlar da işverenlerde oldukça rahatlayacak ve çift tarafın hakları da korunacak.

Temel Amaç: İşçinin Korunması

Kıdem tazminatı fonu sistemindeki temel amaç, çalışan kişilerin gelecek dönemlerdeki maddi durumunu tamamıyla korumak. Aynı zamanda düşük kıdemle işçi çıkarılmasının da önüne geçmek olarak dikkat çekiyor.

Günümüzde iş sözleşmesi tamamlanmış olan her 10 çalışandan sadece 1 tanesi kıdem alabiliyor. Bu yeni modelle birlikte artık 10 kişiden 10'u da kıdem alabilecek.

Fon sistemiyle birlikte çok sayıda çalışan kıdem tazminatı hakkını elde edebilecek. Aynı zamanda çalışanların düşük kıdem tazminatı oranlarıyla karşılaşması da bu vesileyle engellenecek. Kıdem tazminatı planlanır bir şekilde olurken, işverenlerinde maliyetinde düşüş yaşanacak. Her ay tüm çalışanlar için belirli miktarlarda prim ödemesi yapılacağından dolayı maliyet bu kez zamana yayılacak.

İstifa Eden Tazminat Alabilecek

Yeni Asır gazetesi tarafından yapılan habere göre, yeni kıdem tazminat modelinin en önemli başlığı "fonda kalma süresi" olarak ön plana çıkıyor. Şuanki sistemde istifa ederseniz tazminat alamıyorsunuz. Fakat bu yeni modelle birlikte işten istifa edenlerde kıdem tazminatı alabilecekler. Bunun için sistemde asgari belirli bir süre kalmış olması gerekir. Farklı bir şartı bulunmuyor.

Nakit Çekilebiliyor

Kişilerin emeklilik gelirlerinde artış meydana getirilebilmesi için kamu emeklilik sistemi dışındaki tüm sistemlere katılım teşvikinde bulunulabilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi modelinde sağlık, evlilik, eğitim, mülk olma gibi birbirinden farklı ihtiyaçlar sebebiyle bireylere sistemden çıkış yapmadan direkt olarak nakit çekim imkanı tanınacak.