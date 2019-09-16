Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: Tazminat Alamayabilirsiniz
Çalıştığı işyerinde, mesai arkadaşları hakkında dedikodu yapan ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin işten çıkarılan bir işçi mahkemeye başvurdu. Fakat mahkemeden kötü haber geldi..
Yaklaşık 1.5 yıl boyunca çalıştığı işyerinde Z.T. ve T.Ö. isimli 2 çalışanın arkasından konuştuğundan dolayı suçlanan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne dava açan işçi, işyerinde oldukça uyumlu biri olduğunu ve iş akdinin İş Kanunu'nun 22/II-d maddesi gereği feshedildiğini fakat feshi haksız yere yapıldığını ifade etti.
"Dost Hayatı Yaşıyorsunuz"
Davalı işverenin avukatı, davacının Z.T. ve sorumlu T.Ö. arasında duygusal bir ilişki yaşandığını iddia ettiğini ve Z.T'ye hitaben, "Amirin yalakası, dost hayatı yaşıyorsunuz, senin ondan dolayı koruyup gözetiyor" dediğini iddia etti.
Mahkeme olayda işvereni haklı buldu ve işyerinde çalışanlar hakkında dedikodu yapma sonucunda işten çıkarılan işçiye tazminat verilmemesi gerektiğine hükmetti.
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