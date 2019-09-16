Son Dakika
40 yaş üzerindekiler dikkat! Glokoma karşı gözünüzü açın!
Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’ görüşeceğime yönelik haberler yalan”
Çocuk gelin son anda kurtarıldı
İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti
Ruhani, İdlib Zirvesi öncesi Fırat’ın doğusuna işaret etti
İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde 13 oldu
Sümela hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş
Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
"İhracatın Yıldızları"na Afyonkarahisar'da ödül yağacak!

Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: Tazminat Alamayabilirsiniz

Çalıştığı işyerinde, mesai arkadaşları hakkında dedikodu yapan ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin işten çıkarılan bir işçi mahkemeye başvurdu. Fakat mahkemeden kötü haber geldi..

Ekonomi 16.09.2019, 12:40 Billdrt
Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: Tazminat Alamayabilirsiniz

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca çalıştığı işyerinde Z.T. ve T.Ö. isimli 2 çalışanın arkasından konuştuğundan dolayı suçlanan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne dava açan işçi, işyerinde oldukça uyumlu biri olduğunu ve iş akdinin İş Kanunu'nun 22/II-d maddesi gereği feshedildiğini fakat feshi haksız yere yapıldığını ifade etti.

İşyerinde konuşmanın dedikodu niteliği yaşımadığını, işyerinde çalışma barışını engellemediğini, işyerinde gruplaşmaların ve konuşmaların olmasının insan fıtratı gereğince olduğunu iddia etti ve iş akdinin haksız gerekçelerle feshedildiğini savundu. Bu sebepten dolayı kendisine ihbar tazminatı ödenmesi talebinde bulundu.

"Dost Hayatı Yaşıyorsunuz"

Davalı işverenin avukatı, davacının Z.T. ve sorumlu T.Ö. arasında duygusal bir ilişki yaşandığını iddia ettiğini ve Z.T'ye hitaben, "Amirin yalakası, dost hayatı yaşıyorsunuz, senin ondan dolayı koruyup gözetiyor" dediğini iddia etti.

Mahkeme olayda işvereni haklı buldu ve işyerinde çalışanlar hakkında dedikodu yapma sonucunda işten çıkarılan işçiye tazminat verilmemesi gerektiğine hükmetti. 

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@