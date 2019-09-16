Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: Tazminat Alamayabilirsiniz

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca çalıştığı işyerinde Z.T. ve T.Ö. isimli 2 çalışanın arkasından konuştuğundan dolayı suçlanan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne dava açan işçi, işyerinde oldukça uyumlu biri olduğunu ve iş akdinin İş Kanunu'nun 22/II-d maddesi gereği feshedildiğini fakat feshi haksız yere yapıldığını ifade etti.

"Dost Hayatı Yaşıyorsunuz"

İşyerinde konuşmanın dedikodu niteliği yaşımadığını, işyerinde çalışma barışını engellemediğini, işyerinde gruplaşmaların ve konuşmaların olmasının insan fıtratı gereğince olduğunu iddia etti ve iş akdinin haksız gerekçelerle feshedildiğini savundu. Bu sebepten dolayı kendisine ihbar tazminatı ödenmesi talebinde bulundu.

Davalı işverenin avukatı, davacının Z.T. ve sorumlu T.Ö. arasında duygusal bir ilişki yaşandığını iddia ettiğini ve Z.T'ye hitaben, "Amirin yalakası, dost hayatı yaşıyorsunuz, senin ondan dolayı koruyup gözetiyor" dediğini iddia etti.

Mahkeme olayda işvereni haklı buldu ve işyerinde çalışanlar hakkında dedikodu yapma sonucunda işten çıkarılan işçiye tazminat verilmemesi gerektiğine hükmetti.