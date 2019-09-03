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Milyonlarca Kişi Bunu Bekliyor: 338,62 TL'ye Yükselecek!
Hakem Kurulu tarafından belirlenen maaş zamlarıyla birlikte memurların aile yardımı ödenek göstergesinde de artış meydana geldi. Meydana gelecek enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte aile yardımında 43,15 TL artış yaşanacak ve toplam tutar 338,62 TL olacak.
2020 - 2021 yılları için Hakem Kurulu tarafından verilen toplu sözleşme kararıyla birlikte memurların sadece zamları değil her türlü sosyal hakkı belirlendi. Memurların aile yardımı ödenek göstergesi 2,134 iken; 2,273 oldu.
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