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Milyonlarca Kişi Bunu Bekliyor: 338,62 TL'ye Yükselecek!

Hakem Kurulu tarafından belirlenen maaş zamlarıyla birlikte memurların aile yardımı ödenek göstergesinde de artış meydana geldi. Meydana gelecek enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte aile yardımında 43,15 TL artış yaşanacak ve toplam tutar 338,62 TL olacak.

Ekonomi 03.09.2019, 13:14 03.09.2019, 13:37 Billdrt
Milyonlarca Kişi Bunu Bekliyor: 338,62 TL'ye Yükselecek!
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2020 - 2021 yılları için Hakem Kurulu tarafından verilen toplu sözleşme kararıyla birlikte memurların sadece zamları değil her türlü sosyal hakkı belirlendi. Memurların aile yardımı ödenek göstergesi 2,134 iken; 2,273 oldu.

Katsayıda Yükseliş

Sözk onusu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılmasıyla birlikte aile yardımı ödeneğinde belirleme yapılıyor. Ocak ayında yapılacak olan %4 oranındaki zamla birlikte maaş katsayısı 0,138459'dan 0,143997'ye çıkıtor. Bugün 2.134 * 0,138459 olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 2273*0,143997'ye yani 295,47'den 327,30 TL'ye yükseliyor.

#ekonomi #memur
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