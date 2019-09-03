Milyonlarca Kişi Bunu Bekliyor: 338,62 TL'ye Yükselecek!

2020 - 2021 yılları için Hakem Kurulu tarafından verilen toplu sözleşme kararıyla birlikte memurların sadece zamları değil her türlü sosyal hakkı belirlendi. Memurların aile yardımı ödenek göstergesi 2,134 iken; 2,273 oldu.

Katsayıda Yükseliş