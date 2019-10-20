Milyonlarca Memurun Dikkatine! Ücretler Değişiyor...

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden alınan bilgilere göre memurların saat başı aldıkları fazla çalışma ücreti, yeni yılda %6.1 oranında artıyor ve 2 TL 13 kuruş yerine 2 TL 26 kuruş oluyor.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ve makam şoförlerine aylık 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli olan şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere 2.25 TL yerine 2.39 TL fazla mesai ücreti verilecek.

Her makam için aylık toplam 450 saatten fazla olmamak üzere genel müdür ve daha üst görevde olan birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla istihdam etmekte olan personeller de yine aylık 90 saati geçmemek üzere saat başı 2.39 TL mesai ücreti alacaklar.