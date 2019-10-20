Milyonlarca Memurun Dikkatine! Ücretler Değişiyor...
Devlet memurlarının saat başına aldıları fazla mesai ücretinde, 2020 yılında 13 kuruş artış yapıldı. Artık memurlar mesai yaptıkları saat başına 2 TL 26 kuruş ücret alacak.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden alınan bilgilere göre memurların saat başı aldıkları fazla çalışma ücreti, yeni yılda %6.1 oranında artıyor ve 2 TL 13 kuruş yerine 2 TL 26 kuruş oluyor.
Her makam için aylık toplam 450 saatten fazla olmamak üzere genel müdür ve daha üst görevde olan birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla istihdam etmekte olan personeller de yine aylık 90 saati geçmemek üzere saat başı 2.39 TL mesai ücreti alacaklar.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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