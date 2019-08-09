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Mısır üreticilerine müjde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatını açıkladı.
Ekonomi 09.08.2019, 18:00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, açıklanan bu fiyatın mısır üreticileri, sanayici ve sektörün tüm birimleri için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(İHA)
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