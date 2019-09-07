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Moldova Rus gazını indirimli alacak

- Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon: - "1 Ekim’den itibaren Moldova’nın ithal ettiği Rus gazının fiyatı düşecek”

Ekonomi 07.09.2019, 20:41
Moldova Rus gazını indirimli alacak
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MOSKOVA (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’dan ithal ettikleri doğal gazın fiyatında indirim konusunda anlaştıklarını söyledi.

Dodon, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile doğal gaz fiyatları konusunda Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Dodon, “Rusya ile doğal gaz piyasasına yönelik iş birliğimize devam etme ve ithal ettiğimiz gazın fiyatının artmaması konusunda prensipte anlaştık. 1 Ekim’den itibaren Moldova’nın ithal ettiği Rus gazının fiyatı düşecek.” dedi.

Moldova ile Rus enerji şirketi Gazprom arasındaki doğal gaz tedarik anlaşması 2019 sonunda sona erecek.

Dodon, bir süre önce yaptığı açıklamada, Moldova’da önceki yönetiminin attığı adımlar yüzünden doğal gazı gerektiğinden pahalı bir fiyata ithal ettiklerini savunmuştu.

#Gazprom #moldova #rusya
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