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Motorine zam
Motorinin litresine 7 kuruş zam yapıldı.
Ekonomi 16.09.2019, 16:46 16.09.2019, 17:09
Motorinin litresine 7 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin zammını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,35 liraya, Ankara’da 6,44 liraya ve İzmir’de ise 6,47 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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