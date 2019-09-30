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"Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek"

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz" - "2020’den başlayarak program boyunca yıllık yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız"

Ekonomi 30.09.2019, 18:23

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücadele alanlarının başında yine enflasyonun geleceğini belirterek, "Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dengelenme, Değişim, Disiplin" prensipleriyle tanımladıkları Yeni Ekonomi Programı'nın ilk yılını tamamladıklarını belirtti.

Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere çoğu alanda beklenenden öte başarı sağladıklarının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün, yeni bir başarı hikayesi için ikinci yıl başlangıcını yaptık. Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz. 2019 yılındaki kazanımlarımızı çok daha ileri taşıyacak politika ve tedbirlerle hedeflerimize ulaşacağız. Dengelenme dönemini başarı ile sürdürürken, İnşallah ülkemiz için sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme sürecine de giriyoruz. 2020’den başlayarak program boyunca yıllık yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız."

#HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak #twitter
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