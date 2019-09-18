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Muğla'da kruvaziyer turizmi

- Çoğunluğu İspanyol 1382 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na bağlandı

Ekonomi 18.09.2019, 11:14 18.09.2019, 16:07
Muğla'da kruvaziyer turizmi
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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1382 turist ve 612 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler bisiklet turuna katılmayı tercih etti.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bir grup turist ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı şekilde ilçeye haftalık ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

#Horizon #ispanyol #kruvaziyer #marmaris
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