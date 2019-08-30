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Muğla'da kruvaziyer turizmi

- Orient Queen isimli kruvaziyer, 244 yolcusu ile Marmaris Limanı'na bağlandı

Ekonomi 30.08.2019, 12:02 30.08.2019, 15:44

MUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 244 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

Bodrum'dan gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

Kruvaziyer yolcularından Lübnan uyruklu Hassan Zaatari ve eşi Manal Zaatari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'e gelene kadar Beyrut, Alanya, Rodos, Kos ve Bodrum limanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Zaatari, gezilerinin çok güzel geçtiğini, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtirken, "Daha önce Adana, İstanbul, Antalya ve Alanya'yı ziyaret etmiştik. Türkiye'yi çok seviyoruz pahalı değil. İnsanları çok güler yüzlü ve sıcak. Önümüzdeki zamanlarda Türkiye’de başka yerleri de ziyaret edeceğiz." dedi.

#gemi #Hassan Zaatari #kruvaziyer #liman #Lübnan #orient queen
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