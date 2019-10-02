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New York borsası düşüşle açıldı 02 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,32 azalışla 26.222,01 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 2.907,40 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.791,61...

Ekonomi 02.10.2019, 17:07 02.10.2019, 17:42
New York borsası düşüşle açıldı 02 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,32 azalışla 26.222,01 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 2.907,40 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.791,61 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#New York Borsası #Piyasalar
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