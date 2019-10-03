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New York borsası düşüşle açıldı 03 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalışla 26.018,86 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 2.884,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7.780,50...

Ekonomi 03.10.2019, 16:42 03.10.2019, 17:10
New York borsası düşüşle açıldı 03 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalışla 26.018,86 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 2.884,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7.780,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, "ticaret savaşı" endişeleri ile küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, piyasaların yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#New York Borsası #Piyasalar
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