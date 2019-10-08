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New York borsası düşüşle açıldı 08 Ekim 2019

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Ekonomi 08.10.2019, 16:51 08.10.2019, 17:08
New York borsası düşüşle açıldı 08 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,86 azalışla 26.249,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kayıpla 2.916,54 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 7.895,41 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin azalmasıyla piyasalarda satış baskısının arttığını belirtti.

Bu arada ABD de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü ticari kara listeye aldı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,3 azalarak beklentilerden kötü geldi. Beklenti, ÜFE'nin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #borsa #Piyasalar #New York Borsası
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