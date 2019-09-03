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New York borsası, düşüşle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,97 azalışla 26.147,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 kayıpla 2.905,25 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.902,89...
Ekonomi 03.09.2019, 14:44 03.09.2019, 16:59
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında iki ülkenin karşılıklı hamlelerinin piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.
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