New York borsası, düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,97 azalışla 26.147,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 kayıpla 2.905,25 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.902,89 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında iki ülkenin karşılıklı hamlelerinin piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.