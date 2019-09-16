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New York borsası düşüşle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 27.105,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 2.998,92 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 düşüşle 8.145,887...
Ekonomi 16.09.2019, 16:55 16.09.2019, 17:09
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 27.105,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 2.998,92 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 düşüşle 8.145,887 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve artan jeopolitik risklerin piyasalarda tedirginliği artırdığını belirtti.
Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in politika faizinde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını söyledi.
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