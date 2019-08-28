New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 25.714,23 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.861,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 7.802,41 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkın arttığına dikkati çekerek bunun da ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini işaret ettiğini ve piyasalarda risk iştahını azalttığını vurguladı.