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New York borsası düşüşle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 25.714,23 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.861,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 7.802,41...
Ekonomi 28.08.2019, 14:41 28.08.2019, 17:09
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Analistler, ABD Hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkın arttığına dikkati çekerek bunun da ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini işaret ettiğini ve piyasalarda risk iştahını azalttığını vurguladı.
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|3
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|3
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|3
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|3
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|4
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|2
|3
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|3
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|1
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|2
|1
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|1
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|1
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|2
|1
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|1
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|2
|0
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|0