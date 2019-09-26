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New York borsası karışık seyirle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.003,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 2.984,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 8.070,19...
Ekonomi 26.09.2019, 16:41
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecini başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 2 artarak beklentileri karşıladı.
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|9
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|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
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|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
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|6
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|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
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|5
|4
|16. Boluspor
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|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
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|O
|P
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|6
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|6
|13
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|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
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|8
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|6
|7
|14. Everton
|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2