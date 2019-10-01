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New York borsası yükselişle açıldı - 01 Ekim 2019
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 27.006,43 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 2.987,01 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.030,95...
Ekonomi 01.10.2019, 16:41 01.10.2019, 16:55
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bilanço büyütme amacıyla likiditeyi artırmak adına yaptığı hamlelerin özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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|6
|9
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|9
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|6
|7
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|P
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|7
|16
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|7
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|7
|11
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|7
|11
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|9
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|7
|8
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|7
|7
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|7
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|6
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|5
|19. Newcastle
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|5
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|11
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|7
|9
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|7
|9
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|8
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|7
|8
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|8
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|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
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|7
|2