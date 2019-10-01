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New York borsası yükselişle açıldı - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 27.006,43 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 2.987,01 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.030,95...

Ekonomi 01.10.2019, 16:41 01.10.2019, 16:55
New York borsası yükselişle açıldı - 01 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 27.006,43 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 2.987,01 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.030,95 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bilanço büyütme amacıyla likiditeyi artırmak adına yaptığı hamlelerin özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#New York Borsası #Piyasalar
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