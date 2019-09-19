Son Dakika
Bakan Gül "Yargı reformu için kararlıyız"
Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları büyülüyor
Erbaş "El birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız“
Kuzey Irak'ta hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
CHP, erken seçim için hodri meydan dedi!
Ek yerleştirme ile 61 bin aday daha üniversiteli oldu
Bakan Gül'den şehit arkadaşına vefa
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler

New York borsası yükselişle açıldı - 19 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Ekonomi 19.09.2019, 17:08 19.09.2019, 17:24
New York borsası yükselişle açıldı - 19 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.180,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 3.011,39 puan, Nasdaq endeksi de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.196,02 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz indirimlerine devam edileceği konusunda net bir mesaj vermemesi sonrasında piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara karşın, New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin bu dalgalanmaları dengelediğini ifade etti.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşmeler konusunda iyimser olduklarını belirttiklerine dair haberler de New York borsasını olumlu etkiledi.

#New York Borsası #Piyasalar
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@