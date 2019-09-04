Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77 artışla 26.318,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kazançla 2.927,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 7.948,22...
Ekonomi 04.09.2019, 16:39 04.09.2019, 17:43
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77 artışla 26.318,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kazançla 2.927,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 7.948,22 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekmesinin küresel pay piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti.