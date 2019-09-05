Son Dakika
Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
"Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken"
Piyasalarda gün sonu
Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı
1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası
Borsa, günü yükselişle tamamladı
FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,02 artışla 26.624,11 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 2.963,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kazancıyla 8.064,78...

Ekonomi 05.09.2019, 16:42 05.09.2019, 17:13
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,02 artışla 26.624,11 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 2.963,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kazancıyla 8.064,78 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirtti.

banner62
#New York Borsası #Piyasalar
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@