Son Dakika
New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,02 artışla 26.624,11 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 2.963,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kazancıyla 8.064,78...
Ekonomi 05.09.2019, 16:42 05.09.2019, 17:13
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,02 artışla 26.624,11 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 2.963,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kazancıyla 8.064,78 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirtti.
Yeni Sayımız