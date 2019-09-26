New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla 26.866,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.968,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 7.994,32...
Ekonomi 25.09.2019, 16:47
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla 26.866,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.968,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 7.994,32 puan seviyelerinde seyrediyor.
Nancy Pelosi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." ifadesini kullanmıştı.
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|5
|5
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|6
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|8
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|6
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|6
|5
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|8
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|6
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|5
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|2
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|2