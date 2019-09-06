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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58...
Ekonomi 06.09.2019, 16:43
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 130 bin ile 3 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi.
Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.
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