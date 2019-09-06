Son Dakika
"Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor"
"Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı" sergisi
Havalimanlarını ilk 8 ayında 140 milyon yolcu kullandı
Dink cinayeti davasında ara karar
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
"Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık"
"IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor"
DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
İEF'ye girişte "temassız" dönem
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58...

Ekonomi 06.09.2019, 16:43
New York borsası yükselişle açıldı
banner63

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 130 bin ile 3 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi.

Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

#New York Borsası #Piyasalar
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@