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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Ekonomi 12.09.2019, 16:50 12.09.2019, 16:58
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 27.193,73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kazançla 3.009,54 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 8.208,40 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Çin'in ABD'den ithal edilecek ürünler için gümrük tarifelerinden muaf ürünlerin listesini yayımladığına dair haberler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mevduat faizlerini indirip varlık alımlarına başlayacağını açıklamasıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

#New York Borsası
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