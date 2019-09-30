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New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 26.894,32 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.969,23 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 primle...
Ekonomi 30.09.2019, 16:53 30.09.2019, 17:06
İSTANBUL (AA) - New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.
Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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