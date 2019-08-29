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New York borsası yükselişle açıldı
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,88 artışla 26.264,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 kazançla 2.915,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla 7.947,10...
Ekonomi 29.08.2019, 14:59 29.08.2019, 17:44
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Analistler, Çin Ticaret Bakanlığının ticaret görüşmelerinde tansiyonun yükselmesinden yana olmadığına dair açıklama yaptığı haberleriyle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirti.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yüzde 2 artarak beklentileri karşıladı.
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