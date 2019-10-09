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New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Ekonomi 09.10.2019, 16:39 09.10.2019, 16:55
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artışla 26.318,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 kazançla 2.912,56 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.892,53 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'in ABD ile kısmi olarak bir ticaret anlaşmasına açık olduğuna dair haberlerle New York borsasının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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