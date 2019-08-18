Nissan'ın Muhteşem Araç Kampanyaları - Nissan Güncel Araç Kampanyası 2019

Nissan'nın Muhteşem Araç Kampanyaları - Nissan Güncel Araç Kampanyası 2019

30 Temmuz’da başlayan “NAVARA Türkiye Şovu” 165 gün boyunca 45 şehir, 190 ilçe ve 535 köy ziyaret ederek toplamda 36 bin kilometrelik yol kat etti ve 26 Aralık’ta İstanbul’da sona erdi.

NISSAN’ın 80 yıllık pick-up deneyiminin yansıması niteliğinde olan NAVARA’yı pick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşturmak için başlattığı Türkiye turu, bugüne dek Türkiye’nin kara ve deniz sınırları toplamının 3,5 katı yol kat ederek NAVARA’nın öne çıkan özelliklerini tanıttı. Pick-up sahibi olmak isteyenlere NAVARA’nın performansını test etme imkanının yanı sıra indirimli fiyat ve cazip finansman seçenekleri de sunuldu. Şov boyunca 10 bin 126 kişiyle birebir görüşme sağlandı.

NAVARA Türkiye Şovu, 30 Temmuz’dan Aralık ayı sonuna dek Türkiye’nin 7 bölgesinde maden ocaklarından inşaat sahalarına, 3 bin metre yüksekliğindeki yaylalara, birçok maden ocağını, sanayi sitesini, sebze-meyve halini ve köy merkezini ziyaret etti.

NISSAN AĞUSTOS 2019 SATIŞ KAMPANYALARI

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili NISSAN LEAF, ‘What Car?’ tarafından ‘2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi. NISSAN’ın xStorage sistemi ise ‘What Car?’da ‘Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

NISSAN QASHQAI Ağustos 2019 Araç Kampanyası

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai’de 50.000 TL için 15 ay %0 faiz fırsatı** Ağustos ayı boyunca sizi bekliyor.

Sınırlı sayıda dizel Qashqai, 146.900 TL’lik hurda teşvikli avantajlı fiyatı ile Ağustos ayında Nissan Yetkili Satıcıları’nda.

Üstelik, Qashqai 1.5 dCi M/T Visia versiyonunda 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye!

*Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2018 yılları arasında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelidir.

**2018 model yılı otomobillerde NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir. 1.5 dCi M/T Visia ve 1.5 dCi M/T Platinum Premium Pack versiyonları hariçtir.

NISSAN X-TRAIL

Nissan X-Trail’ler Ağustos ayı boyuncaiçin 15 ayavantajı ile prestiji ön planda tutanları bekliyor.

*NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.

NISSAN JUKE

Nissan’ın ikonik SUV modeli Juke, Ağustos ayı boyunca tüm versiyonlarda 30.000 TL için 15 ay %0 faiz* avantajı ile Nissan Yetkili Satıcıları’nda tarzıyla farkılaşmayı sevenleri bekliyor.

Sınırlı sayıda dizel Juke, 93.900 TL’lik hurda teşvikli avantajlı fiyatı ile Ağustos ayında Nissan Yetkili Satıcıları’nda.

*NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.

NISSAN NAVARA

Benzersiz gücü, yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla rakiplerinin bir adım önüne geçen Nissan'ın ödüllü pick-up’ı Navara, Ağustos ayı boyunca 70.000 TL için 15 ay %0 faiz* avantajı ile maceraseverleri ve işini heyecanla yapanları bekliyor.

*NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.

HURDA TEŞVİKİYLE YEPYENİ BİR HEYECAN YAŞAYIN.

Hurda teşvik düzenlemesi;

27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden, 01.05.2019 tarihinden itibaren satın alınacak araçlara uygulanacaktır.

Belirlenen yerlere teslim edilerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen araçların yerine aynı cins yeni bir aracın ilk satın alımında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) üzerinden yansıtılacaktır.

87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV matrahı esas alınarak, aşağıda belirtildiği gibi ÖTV indirimi uygulanacaktır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RESMİ SPONSORU

Dünyanın en büyük futbol etkinliği olan UEFA Şampiyonlar Ligi, sahada görebileceğiniz en büyüleyici sporculardan bazılarını bir araya getiriyor. Çeviklik, hassasiyet ve bireysel hızı birleştiren bu sporcular, Nissan takımını etrafında oluşturduğumuz aynı özellikleri sergiliyorlar. Heyecanın tamamını sizinle paylaşmaktan mutluyuz – yalnızca oyun sahasında değil, aynı zamanda yarışma, video ve aktivitelerle de. Sezon boyunca bizi izlemeye devam edin.