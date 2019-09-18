Nissan SUV QASHQAI Kampanyası Fiyatları - Araç Özellikleri

Nissan SUV QASHQAI Kampanyası

Nissan SUV model araçlarda en çok tercih edilen modellerden biri olan Nissan QASHQAI , Eylül ayı güncel SUV kampanyaları kapsamında %0 faiz avantajlarıyla sunulmaktadır. Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan QASHQAI model araçlarda geçerli olmak üzere 50.000 (elli bin) TL için 15 ay boyunca %0 faiz uygulanmaktadır.

Nissan Türkiye yetkili satıcıları üzerinden satışa sunulan Nissan QASHQAI SUV araçlar, cam tavanlı, otomatik vitesli ve daha birçok farklı özellikle 174.900 TL avantajlı fiyatlarla satışa çıkarılmıştır. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2007 ve 2018 yılları arasında vatandaşların en çok tercih ettiği SUV modeli Nissan QASHQAI olmuştur.

Nissan Türkiye yetkili satıcıları üzerinden satışa sunulan Nissan QASHQAI SUV araçlar, cam tavanlı, otomatik vitesli ve daha birçok farklı özellikle 174.900 TL avantajlı fiyatlarla satışa çıkarılmıştır. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2007 ve 2018 yılları arasında vatandaşların en çok tercih ettiği SUV modeli Nissan QASHQAI olmuştur.

Yeni Nissan QASHQAI Kampanyası Araç Özellikleri

Nissan SUV modelleri arasında yer alan ve en çok tercih edilen araçlardan biri olan Yeni QASHQAI;

Vısıa

Tekna

Sky Pack

Platınum Premıum Pack

Donanım seviyelerine göre farklı özellikle ve avantajlara sahiptir. Nissan tarafından Eylül ayı için yapılan SUV kampanyası kapsamında sunulan QASHQAI, standart donanım seviyeleri ve opsiyon paketiyle kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır. Sınırlı sayıda cam tavan ve otomatik vites QASHQAI modellerinde, 174.900 TL’lik avantajlı fiyat ve 50.000 TL için 15 ay %0 faiz avantajı sunulmaktadır.

Nissan SUV QASHQAI Kampanyası VISIA Teknik Özellikleri

Nissan QASHQAI modelleri için kampanya kapsamında sunulan farklı donanım seçeneklerinden ilki Vısıa’dır. QASHQAI Vısıa donanım içerikleri;

Stop/start sistemi

Elektronik park freni

Akıllı yol ve sürüş kontrolü

X – Tonic akıllı motor freni

Yokuş kalkış desteği

1.3 Dıg – T 160 HP benzinli düz ve otomatik vites seçeneği

1.5 DCİ 115 HP dizel düz ve otomatik vites seçeneği

Olarak belirlenmiştir. Bu özelliklerin yanı sıra, kampanya kapsamında sunulan Vısıa seçeneğinde; ABS, EBD, ESP fren sistemleri, yolcu ve sürücü hava yastığı, 16 inç çelik jant ve daha birçok farklı özellik sunulmaktadır.

Nissan QASHQAI Kampanyası Platınum Premıum Pack Teknik Özellikler

Nissan SUV kampanyası kapsamında sunulan farklı donanım özelliklerine sahip bir diğer donanım seviyesi Platınıum Premıum Pack’tir. Nissan’ın en çok tercih edilen modellerinden biri olan QASHQAI yeni nesil araçlarda geçerli olmak üzere kampanya kapsamında Nissan QASHQAI Platınum Premıum Pack donanım özellikleri;

Akıllı park sistemi

Çevre görüş sistemi

Isıtmalı ön koltuklar

LED far sistemi

Alüminyum jant

Şerit takip uyarı sistemi vb.

Olarak belirlenmiştir. Dizel ve benzin seçeneklerine sahip Nissan SUV modelinde fiyat avantajları uygulanmaktadır. Nissan yetkili bayilerinden araçların donanım özellikleri ve kampanya detayları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Nissan SUV QASHQAI Kampanyalı Fiyatlar

Nissan’ın sevilen modellerinden biri olan QASHQAI, Nissan tarafından yapılan Eylül ayı kampanyası kapsamında 174 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda satışa sunulmaktadır. NisKasko ve uzatılmış garanti alımları içinde geçerli olan kampanya kapsamında birçok farklı donanım paketi de sunulmaktadır. Nissan QASHQAI kampanyası kapsamında;

174.900 TL fiyat avantajı

50.000 TL’ye kadar 15 ay %0 faiz imkânı

ÖTV indirim fırsatı

Ve daha birçok farklı avantaj sunulmaktadır. Hurda teşviki düzenlemesi ile Nissan SUV modelleri başta olmak üzere tüm binek araçlarda geçerli olmak üzere, yeni aracın ÖTV matrahı;

70.000 – 120.000 TL İçin: 12.000 TL indirim

70.000 TL İçin: 15.000 TL indirim