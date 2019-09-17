Odeabank Oksijen Hesap Kampanyası, OdeaBank Oksijen Hesap Nedir ve Nasıl Açılır?

Odeabank hesap açma işlemlerinin ardından Oksijen Hesap kampanyası kapsamında sadece açılışta değil her zaman kazanç sağlamak mümkündür. Odeabank tarafından başlatılan Oksijen Hesap kampanyası kapsamında hesap türüne göre günlük vadesiz tutarı belirleyebilirsiniz. TL hesaplarında %16,50’ye kadar varan faiz oranları ile Odeabank Oksijen Hesap ile birikimlerinizin değerlenmesi mümkündür.

Oksijen Hesap kampanyası ile TL hesaplarının yanı sıra, USD hesapları için %3,10 ek faiz oranı uygulanmaktadır. Vadesiz kullanım miktarına göre nakit ihtiyaçlarınız için hesabınızdan dilediğiniz gibi para çekme, yatırma vb. işlemleri yapabilirsiniz. 250 bin TL’ye kadar %16,50 faiz oranları ile Odeabank Oksijen Hesap birikimlerinizin değerlenmesini sağlamaktadır.

Odeabank Oksijen Hesabı Avantajları Nelerdir?

Odeabank Oksijen Hesap kampanyası kapsamında tüm müşterilere farklı avantajlar sağlanmaktadır. İster TL isterseniz de USD birikimlerinizi Odeabank Oksijen Hesap ile birlikte yüksek faiz oranları ile değerlendirebilirsiniz. Oksijenli Hesap kampanyasının avantajları;

Standart gecelik faiz ve yüksek faiz ile birikimleriniz değerlenir,

Vadesiz kullanım miktarına göre 7/24 para çekme/yatırma avantajı,

Hesap üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz,

TL için %16,50 – USD için %3,10’a kadar faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Odeabank Oksijen hesap faiz getirisi hesaplama işlemleri sırasında hesaba aktarılacak miktara göre farklı oranlar uygulanabilmektedir.

Odeabank Oksijenli hesap Faiz Oranları

Odeabank faiz oranları

4.000 TL – 250.000 TL İçin: Yıllık brüt faiz oranı %15,50

250.001 TL ve Üzeri İçin: Yıllık brüt faiz oranı %13,00

4.000 $ - 50.000 $ İçin: Yıllık brüt faiz oranı %2,75

50.001 $ - 100.000 $ İçin: Yıllık brüt faiz oranı %2,60

4.000 € - 50.000 € İçin: Yıllık brüt faiz oranı %0,65

50.001 € - 100.000 € İçin: Yıllık brüt faiz oranı %0,60

Odeabank tarafından başlatılan avantajlı Oksijenli Hesap kampanyası kapsamında farklı faiz oranları sunulmaktadır.ne göre faiz oranları ve getiri hesaplaması farklılık gösterecektir. Buna göre

Olarak belirlenmiştir. Banka tarafından belirlenen bu oranlar Standart Oksijen Hesap kampanyası kapsamında yer almaktadır. Bunun dışında Odeabank tarafından sunulan; Oksijen Plus, Oksijen Mini kampanyaları için farklı faiz oranları uygulanmaktadır.

Odebank Oksijen Hesap Türleri ve Özellikleri

Odeabank tarafından sunulan avantajlı faiz hesapları kapsamında üç farklı Oksijen Hesap kampanyası yer almaktadır. Her hesap türüne göre farklı faiz oranları ve avantajlı seçenekler sunulmaktadır. Odeabank Oksijen Hesaplar;

Standart Oksijen Hesap

Oksijen Plus Hesap

Oksijenli Mini Hesap

Olarak belirlenmiştir. Odeabank bünyesinde birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler bu hesaplardan birini tercih ederek birikimlerinin değerlenmesini sağlayabilir. Odeabank Oksijenli Hesap kapsamında TL için sunulan avantajlı en yüksek faiz oranları;

Standart Oksijen Hesap - %15,50

Oksijenli Plus Hesap - %15,50

Oksijen Mini Hesap - %14,75

Olarak belirlenmiştir. Odeabank tarafından hesap açan herkes için Standart ve Plus Hesaplarda %16,50 hoş geldin faizi uygulanırken Oksijen Mini Hesap için %15,25 hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Odeabank mevduat faiz oranları sayesinde tüm birikimlerinizin sürekli değerlenmesi mümkündür.

Odeabank Oksijenli Hesap Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank Oksijenli Hesap kampanyasından yararlanmak için birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Oksijenli Hesap açtırmak isteyen kişiler, vadesiz hesapları olması halinde;

Odeabank şubeleri

Bireysel internet bankacılığı

Odeabank iletişim merkezi