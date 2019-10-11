ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.



Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.

- Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 21,2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 1,8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu (lira):

Kurum2020 Ödenek TavanıCumhurbaşkanlığı3.152.937.000Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.182.381.000Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği34.787.000Diyanet İşleri Başkanlığı11.519.609.000Devlet Arşivleri Başkanlığı 101.632.000Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı157.398.000Strateji ve Bütçe Başkanlığı9.073.161.000İletişim Başkanlığı368.136.000Türkiye Büyük Millet Meclisi1.662.381.000Anayasa Mahkemesi73.607.000Yargıtay505.290.000Danıştay210.775.000Sayıştay412.090.000Adalet Bakanlığı18.756.820.000Milli Savunma Bakanlığı53.859.342.000İçişleri Bakanlığı9.672.218.000Jandarma Genel Komutanlığı22.968.117.000Emniyet Genel Müdürlüğü38.973.189.000Sahil Güvenlik Komutanlığı1.128.824.000Göç İdaresi Genel Müdürlüğü2.511.171.000Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı1.637.171.000Dışişleri Bakanlığı4.631.723.000Avrupa Birliği Başkanlığı656.672.000Hazine ve Maliye Bakanlığı434.376.076.000Gelir İdaresi Başkanlığı4.074.536.000Türkiye İstatistik Kurumu427.532.000Milli Eğitim Bakanlığı125.396.862.000Sağlık Bakanlığı58.755.417.000Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı2.565.821.000Kültür ve Turizm Bakanlığı3.512.175.000Hakimler ve Savcılar Kurulu93.163.000Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı125.809.131.000Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı2.696.842.000Çevre ve Şehircilik Bakanlığı2.827.733.000Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.185.359.000Gençlik ve Spor Bakanlığı17.810.481.000Tarım ve Orman Bakanlığı30.228.178.000Meteoroloji Genel Müdürlüğü452.401.000Ticaret Bakanlığı 5.748.283.000Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı10.513.730.000Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı1.010.723.151.000